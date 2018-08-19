Путин и Меркель поговорили о транзите газа через Украину. По слухам, обсуждали и миротворцев на Донбассе

В субботу, 18 августа, в ФРГ прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как выяснили журналисты «Фразы», переговоры продолжались более трех часов.

Встреча прошла в замке Мезеберг под Берлином.

В официальном заявлении для прессы перед началом переговоров Ангела Меркель сообщила, что одной из тем обсуждения будет Украина. А именно ‒ транзит газа через территорию нашей страны и соблюдение Минских соглашений. Как подчеркнула канцлер Германии, строительство и ввод в строй «Северного потока-2» не должно лишить Украину возможности поставлять газ в Европу.

В частности, она заявила: "Я считаю, что даже после запуска "Северного потока-2"Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу«. По ее словам, она «очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике вместе с Европейским союзом».

Так же Ангела Меркель затронула и тему соблюдения перемирия на Донбассе. Она заявила, что Минские соглашения являются основой перемирия. В то же время, немецкий лидер посетовала на постоянные нарушения «режима тишины» и высказала надежду, что к началу нового учебного года сторонам удастся обеспечить его в полной мере.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, касаясь проблемы транзита газа через Украину, заявил, что проект «Северный поток-2» ‒ это возможность «усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски». Российский президент подчеркнул, что он не лишит Украину статуса страны-транзитера газа. По его словам, «Северный поток-2» — это исключительно экономический проект, он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины«.

Так же президент России затронул тему войны на Донбассе. Он считает, что процесс «урегулирования украинского кризиса никак не продвигается». Кроме того, Владимир Путин заверил, что заинтересован в работе в рамках «нормандского формата» и Контактной группы, и заявил, что готов и «далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН».

В свою очередь, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал у себя в Telegram, что Владимир Путин и Ангела Меркель на переговорах, помимо вышеперечисленных вопросов, обсуждали возможность размещения на Донбассе 40-тысячного контингента миротворцев ООН. По сведениям журналиста, Ангела Меркель якобы в деталях изложила президенту России план по миротворцам и созданию международной администрации в зоне конфликта.

Как писала «Фраза», в Москве хотят упростить выдачу российских паспортов для украинцев.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон уже договорились по Донбассу.