Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Путин и Меркель поговорили о транзите газа через Украину. По слухам, обсуждали и миротворцев на Донбассе

Путин и Меркель поговорили о транзите газа через Украину. По слухам, обсуждали и миротворцев на Донбассе

В субботу, 18 августа, в ФРГ прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как выяснили журналисты «Фразы», переговоры продолжались более трех часов.

Встреча прошла в замке Мезеберг под Берлином.

В официальном заявлении для прессы перед началом переговоров Ангела Меркель сообщила, что одной из тем обсуждения будет Украина. А именно ‒ транзит газа через территорию нашей страны и соблюдение Минских соглашений. Как подчеркнула канцлер Германии, строительство и ввод в строй «Северного потока-2» не должно лишить Украину возможности поставлять газ в Европу.

В частности, она заявила: "Я считаю, что даже после запуска "Северного потока-2"Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу«. По ее словам, она «очень довольна, что нам удалось начать переговорный процесс по этой тематике вместе с Европейским союзом».

Так же Ангела Меркель затронула и тему соблюдения перемирия на Донбассе. Она заявила, что Минские соглашения являются основой перемирия. В то же время, немецкий лидер посетовала на постоянные нарушения «режима тишины» и высказала надежду, что к началу нового учебного года сторонам удастся обеспечить его в полной мере.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, касаясь проблемы транзита газа через Украину, заявил, что проект «Северный поток-2» ‒ это возможность «усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски». Российский президент подчеркнул, что он не лишит Украину статуса страны-транзитера газа. По его словам, «Северный поток-2» — это исключительно экономический проект, он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины«.

Так же президент России затронул тему войны на Донбассе. Он считает, что процесс «урегулирования украинского кризиса никак не продвигается». Кроме того, Владимир Путин заверил, что заинтересован в работе в рамках «нормандского формата» и Контактной группы, и заявил, что готов и «далее оказывать содействие специальной мониторинговой миссии ООН».

В свою очередь, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов написал у себя в Telegram, что Владимир Путин и Ангела Меркель на переговорах, помимо вышеперечисленных вопросов, обсуждали возможность размещения на Донбассе 40-тысячного контингента миротворцев ООН. По сведениям журналиста, Ангела Меркель якобы в деталях изложила президенту России план по миротворцам и созданию международной администрации в зоне конфликта.

Как писала «Фраза», в Москве хотят упростить выдачу российских паспортов для украинцев.

Ранее сообщалось, что Москва и Вашингтон уже договорились по Донбассу.

Тэги: Украина, мир, Донбасс, газовые переговоры, Путин

Комментарии

Колонка автора
17.08.18 09:41

Стоит ли вешать судей?

Автор: Игорь Куренков

Статьи

19.08.18 09:56

Новинки научной литературы: жизнь на Титане, генетика юмора и проклятые вопросы биологии

Автор: Игорь Бондарь-Терещенко

Главная новость дня

Путин и Меркель поговорили о транзите газа через Украину. По слухам, обсуждали и миротворцев на Донбассе

Путин и Меркель поговорили о транзите газа через Украину. По слухам, обсуждали и миротворцев на Донбассе
19.08.18 18:10
419
Последние новости
19.08.18 19:00

Главные новости за 18-19 августа 2018 года
19.08.18 18:10

Путин и Меркель поговорили о транзите газа через Украину. По слухам, обсуждали и миротворцев на Донбассе
19.08.18 16:16

Ученые рассказали, что угрожает здоровью «пассивных курильщиков»
19.08.18 16:02

В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
19.08.18 13:23

Экологическое ЧП в Запорожье: на предприятии по переработке резины бушевал гигантский пожар
19.08.18 13:02

На концерте Backstreet Boys входную арку снесло ветром прямо на людей
19.08.18 11:22

В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца
19.08.18 09:45

Мощный ливень снова затопил Киев
19.08.18 09:35

На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения
18.08.18 17:01

Ученые доходчиво объяснили, почему лишний вес сокращает жизнь

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
В американской больнице одновременно забеременели сразу 16 медсестер
Экологическое ЧП в Запорожье: на предприятии по переработке резины бушевал гигантский пожар
Экологическое ЧП в Запорожье: на предприятии по переработке резины бушевал гигантский пожар
На концерте Backstreet Boys входную арку снесло ветром прямо на людей
На концерте Backstreet Boys входную арку снесло ветром прямо на людей
В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца
В Киеве в мусорном баке нашли мертвого младенца
Мощный ливень снова затопил Киев
Мощный ливень снова затопил Киев
На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения
На Подоле «Бук» врезался в бизнес-центр. Появилось видео столкновения
В Киеве мужчина нанизал сам себя на железную ограду
В Киеве мужчина нанизал сам себя на железную ограду
Как выяснилось, жена Омеляна торгует одеждой не только в России, но и в Крыму
Как выяснилось, жена Омеляна торгует одеждой не только в России, но и в Крыму
В США открыли огонь по людям на футбольном матче, есть раненые
В США открыли огонь по людям на футбольном матче, есть раненые
В Польше разбился львовский автобус с туристами – есть жертвы
В Польше разбился львовский автобус с туристами – есть жертвы
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.