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Ученые объяснили, почему нельзя смешивать алкоголь и энергетики

Ученые объяснили, почему нельзя смешивать алкоголь и энергетики

Группа ученых из США, Бразилии и Великобритании решила изучить воздействие этилового спирта и таурина ‒ основных ингредиентов алькогольных напитков и так называемых «энергетиков» ‒ на организм человека. Как выяснили журналисты «Фразы», суть исследования заключалась в наблюдении за поведением аквариумных рыб.

Результаты научного эксперимента были опубликованы в специализированном журнале Journal of Psychiatric Research. Как пишут авторы исследования, подопытных рыбок данио-рерио поместили в несколько аквариумов: в одном из них была обычная вода, а в остальных — «растворы» из воды и этилового спирта с таурином в различных пропорциях. После этого подопытных рыбок переместили в другие аквариумы, где уже находились рыбы других видов, в том числе и хищных.

По результатам наблюдения ученые пришли к неутешительному выводу: таурин значительно усиливает негативное воздействие алкоголя, подавляя у живого организма социальную активность («коммуникацию» с другими рыбами), а так же способствует резкому ослаблению реакции на присутствие рядом опасности (в данном случае ‒ хищных рыб).

Как писала «Фраза», ученые доходчиво объяснили, почему лишний вес сокращает жизнь.

Ранее ученые научились предсказывать долголетие у женщин.

Тэги: ученые, алкоголь, исследования, здоровье, мир, рыбы

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