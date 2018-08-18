В Киеве неравнодушные соседи выследили и поймали серийного воришку

В Киеве задержали мужчину, который воровал общедомовые счетчики воды. Как выяснили журналисты «Фразы», вора выследила и поймала так называемая «ночная стража» ‒ инициативная группа жильцов многоквартирного дома по улице Туманяна, 3.

Как сообщает «Киев Оперативный», задержанным является житель массива Березняки, который более полугода терроризировал жильцов данного дома, по ночам демонтируя общедомовые счетчики холодного и горячего водоснабжения.

Правонарушителя доставили в пункт полиции на Березняках, где было открыто уголовное производство.

Сообщается так же, что инициативная группа «ночная стража» готова сотрудничать с полицией и предоставит в распоряжение следствия все имеющиеся доказательства вины задержанного.

Как писала «Фраза», в центре Киева вор-рецидивист сломал ногу, уходя от погони.

Так же сообщалось, что в Киеве домушники продолжают «чистить» квартиры чиновников.