В Канаде самолет рухнул в озеро, есть погибшие

Авиакатастрофа в Канаде унесла жизни трех человек. Как выяснили журналисты «Фразы», ЧП произошло на Северо-Западных территориях страны.

Как сообщает CBC News со ссылкой на представителей Национального совета по безопасности на транспорте, в пятницу, 17 августа, в 18 часов 35 минут самолет Cessna 206 авиакомпании Simpson Air потерял управление и рухнул в озеро Литл Доктор, которое находится к западу от деревни Форт-Симпсон.

На борту самолета находились пять человек, трое из них погибли.

Как сообщил Дамьен Хили, спикер департамента здравоохранения, в авиакатастрофе выжили две женщины — пилот и пассажир. Они получили всю необходимую помощь и на данный момент уже выписаны из больницы.

Так же сообщается, что представители Национального совета по безопасности на транспорте прибудут на место крушения не ранее понедельника.

Как писала «Фраза», в Мексике разбился самолет, но все пассажиры и экипаж чудом выжили.

Ранее, на месте крушении кубинского Boeing 737 нашли выживших пассажиров.