Ученые рассказали, что угрожает здоровью «пассивных курильщиков»

Ученые в очередной раз подтвердили, что пассивное курение — опасно для здоровья. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказали сотрудники Американского онкологического общества.

Как пишет издание Medscape, «пассивным курильщикам» грозят проблемы с легкими и сердечно-сосудистые заболевания.

Специалисты проанализировали медицинские карты и анкеты с описанием диеты и образа жизни более семидесяти тысяч американцев. Все они никогда не курили, но в детстве находились в компании активных курильщиков.

Выяснилось, что «раннее пассивное курение повышает угрозу смерти в результате хронической обструктивной болезни легких сразу на 31%». Также сообщается, что для взрослых людей, которые проводят рядом с курильщиками хотя бы десять часов в неделю, вероятность такой смерти вырастает на 42%. Вероятность смерти от ишемической болезни сердца вырастает на 27%, а от инфаркта сразу на 23%.

Как писала «Фраза», ученые заявили, что кальяны не менее вредны, чем сигареты.