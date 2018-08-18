Ученые доходчиво объяснили, почему лишний вес сокращает жизнь

Ученые объяснили, почему ожирение и лишний вес сокращают жизнь. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование провели сотрудники Йельского университета в США.

Как пишет журнал JAMA Network Open, дело в том, что лишний вес повышает давление в сосудах человека, чем автоматически сокращает продолжительность его жизни. Как говорится в публикации, ожирение приводит не только к диабету, но и к гипертонии и другим болезням сердца, что повышает риск преждевременной смерти.

Как говорят исследователи, «давление в сосудах повышается на один миллиметр ртутного столба на каждые три килограмма лишнего веса». Таким образом, как высчитали ученые, «давление у человека с крайней формой ожирения будет на 11-25 миллиметров выше, чем у людей обычной комплекции».

Как писала «Фраза», эксперты определили самую опасную для здоровья диету.

Также ученые выяснили, что диеты эффективнее влияют на мужчин, чем на женщин.