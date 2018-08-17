В детском лагере в киевской Пуще-Водице зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

В санаторно-курортной Пуще-Водице в Киеве зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Как выяснили журналисты «Фразы», заболели взрослые и дети.

Как передает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы столицы, ЧП случилось в детском лагере «Пуща-Водица». Тут заболели три ребенка и двое взрослых.

ЧП случилось еще 15 августа.

Сообщается, что участники танцевального кружка лицея «Подол № 100» приехали в лагерь 13 августа. Всего в группе было двадцать детей и четверо взрослых.

Сообщается, что лагерь находится на балансе у профсоюза работников образования и науки Украины.

Двух детей госпитализировали в Киевскую городскую детскую клиническую больницу № 1. Их осмотрели врачи и выписали. Еще одного ребенка забрали домой для лечения родители. Взрослые отказались от госпитализации, и тоже уехали домой.

Отмечается, что «эпидемиологи обнаружили нарушения требований к учреждению в отношении безопасности пищевых продуктов и требований санитарного законодательства». В лагере уже отобрали образцы продуктов для лабораторных исследований.

Как писала «Фраза», в детском лагере на Донбассе отравились шестьдесят ребят.

Сообщалось, что во Львовской области массово отравились дети.