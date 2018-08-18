Всего за полгода население Украины сократилось на 122,5 тысячи человек

Население Украины продолжает стремительно сокращаться. Как выяснили журналисты «Фразы», последними данными на 1 июля поделилась Государственная служба статистики нашей страны.

Как оказалось, всего за шесть месяцев 2018 года население Украины уменьшилось на 122,5 тысячи человек.

По последним официальным данным, население Украины составляет 42 миллиона 263,9 тысяч человек.

Также сообщается о катастрофическом превышении числа умерших в нашей стране над количеством родившихся: на 100 умерших в Украине приходится лишь 55 новорожденных.

Как писала «Фраза», демографы бьют тревогу: к 2050 году численность населения Украины уменьшится на 5,5 миллионов человек.

Также в Госстате озвучили шокирующую цифру детских смертей за последние полгода.