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«Великий последователь великого предшественника». Тысячи верующих УПЦ поздравляют Митрополита Онуфрия

«Великий последователь великого предшественника». Тысячи верующих УПЦ поздравляют Митрополита Онуфрия

Тысячи верующих Украинской Православной Церкви поздравляют Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с 4-й годовщиной возведения на кафедру Киевских Митрополитов на официальной странице Центра информации УПЦ в Фейсбук. Как сообщили «Фразе» в Центре информации УПЦ, в своих поздравлениях верующие желают Предстоятелю Украинской Православной Церкви, прежде всего, крепкого здоровья и «многая и благая лета».

«Слава Богу за пастыря украинского народа!», — пишет Ирина Толочкина. «Любим Вас, молимся о Вас, благодарим Бога за такого Владыку! Многая и благая лета!», — желает Предстоятелю УПЦ Лариса Троценко.

«Родной наш Владыка! Любим Вас, надеемся на Ваше слово, ждем встреч с Вами. Милостивый Господь поставил Вас на служение в тяжкое время, но он не оставит Вас. Молитвы миллионов верующих будут услышаны Богом и сохранят Вас в здравии и благополучии», — пишет Зоя Паламарчук.

«Лавра и вся Церковь молится за Блаженнейшего Владыку Онуфрия... Верую в помощь Божию святителю Церкви Христовой. И каждый день молюсь за Блаженнейшего, которого знаю и почитаю как подвижника благочестия уже лет 40», — признается Владимир Гамарис.

«Великий последователь великого предшественника. Многая и благая лета Блаженнейшему Онуфрию, чтобы продолжал своей твердостью, мудростью и любовью освещать нам путь к Спасителю», — написал Роман Выскуб.

«Господь, святая Богородица и все святые угодники, станьте в помощь нашему Блаженнейшему Онуфрию в его благородной миссии восстановить справедливость и мир в Украине! Многая-многая лета!», — пишет Зоя Гандзюк.

«Совсем недавно перед Божественной литургией, которую возглавлял наш Блаженейший Митрополит Онуфрий, я услышала, как молодая женщина с чувством сказала: „Блаженейший всю Украину держит!“ (молитва Блаженнейшего, — Ред.) Лучше и не скажешь! Многая и благая лета нашему Предстоятелю!», — желает Тамара Степикова.

«Спасибо, Господи, что в своей жизни я получаю благословение от такого духовного человека, такого истинного молитвенника. Многая и Благая лета Вам, Блаженнейший Владыка», — пишет Тамара Кривохижа.

«Господи, Спаси и сохрани его на долгие годы! Наш Архиерей крепко стоит в истине!», — отмечает Юлия Скрынская.

Тэги: УПЦ (МП), общество

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