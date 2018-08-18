Реконструкция Шулявского моста наконец-то стартовала

В Киеве наконец-то началась реконструкция Шулявского моста, которую откладывали несколько месяцев. Как выяснили журналисты «Фразы», с субботы, 18 августа, путепровод перекрыли.

Как сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА, работы начались с шести утра.

Уже перекрыли съезды с моста для вынесения инженерных сетей из зоны производства работ и дальнейших работ.

Стала известна схема объездов.

В мэрии сообщается, что были внесены изменения в маршруты общественного транспорта.

Также сообщается, что станция метро «Шулявская» будет работать в штатном режиме.

Как писала «Фраза», ранее реконструкцию Шулявского моста отложили из-за петиции киевлян.

Сообщалось, что в ходе реконструкции будет снесен корпус завода «Большевик», а сама развязка будет в виде «обрезанного» листа клевера. Новый путепровод будет с восьмью полосами движения транспорта.