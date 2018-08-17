Главные новости за 17 августа 2018 года

В Украине бушует африканская чума свиней: составлена карта вспышек опасной заразы. Число вспышек африканской чумы свиней в Украине растет. В этом году зафиксировано уже 99 таких случаев. 57 заражений было у домашних свиней, 34 – у диких, и еще восемь вспышек были зафиксированы на территории инфицированных объектов.

Появилось видео расстрела автобуса мотоциклистом в Киеве. В интернете появилось видео расстрела автобуса №47 мотоциклистом из травматического пистолета, которое случилось накануне, 16 августа, в Киеве. Конфликт сняли камеры наблюдения. Видео публикует в Facebook страница «Киев Оперативный». На кадрах видно, что мотоциклист подходит к окну водителя автобуса и что-то говорит ему, после чего тот выбегает на дорогу, начинается перепалка.

На телеканале дважды подрались нардепы Мосийчук и Шахов. В студии телеканала «Прямой» подрались народные депутаты Игорь Мосийчук из «Радикальной партии» и Сергей Шахов из «Воли народа». Инцидент случился вечером четверга, 16 августа. Стычек было две. Сначала нардепы подрались в студии, когда Сергей Шахов заявил, что Игорю Мосийчуку не нужно посещать гей-парады. Во время перепалки нардепы использовали нецензурную лексику.

Жена Омеляна не стесняется вести бизнес в России, несмотря на медведей, о которых говорил ее муж. Жена министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна Светлана Бевза не стесняется продавать в России платья своей марки несмотря на то, что ее муж анонсировал перекрытие всего транспортного сообщения Украины с РФ. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский. К своему посту он прикрепил соответствующие фотографии. Дизайнер Светлана Бевза выставила на продажу платья своего бренда Bevza в российском интернет-магазине одежды и обуви Shopomio.

Ботулизм в Украине: опубликованы новые пугающие данные. Опубликованы свежие данные по заболеваемости ботулизмом в Украине. Их сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения страны. По последним данным, с начала года ботулизмом заболели уже восемьдесят украинцев. Из них семь человек — умерли от страшной болезни.

В Вишневом после драки с «титушками» подожгли стройку, выросшую на месте зеленой зоны. В городе Вишневое Киевской области вспыхнул конфликт из-за одной из здешних строек. Местные жители и активисты подожгли стройплощадку. Спор вокруг стройки по улице Машиностроителей, 17а возник еще весной прошлого года. Тогда люди повалили забор, и строительство временно остановили.

На скандальной стройке в Киеве полиция задержала около 40 вооруженных мужчин. Сегодня, 17 августа, столичные правоохранители предотвратили масштабный конфликт, который разгорелся вокруг стройки в Дарницком районе Киева. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, сотрудники правоохранительных органов задержали около 40 вооруженных молодых людей спортивного телосложения. Во время патрулирования полицейские заметили скопление народу на Осокорках. Всего, по приблизительным данным, там собрались около 80 человек спортивной внешности с резиновыми палками, ножами, оружием и щитами.

В Украине выпустили энциклопедию, в которой Крым обозначен частью России. Украинское детское издательство «Ранок» выпустило познавательную книгу «Растительный мир» авторства Елены Котенко. На одной из картинок оккупированный Крым обозначен территорией России. Пользователи соцсетей сразу же обратили внимание на этот момент.

Ученые рассказали о психологических проблемах, к которым приводит недосыпание. Ученые установили, что недосыпание может привести к ряду психологических проблем. Результатами исследования поделились научные сотрудники Калифорнийского университета Беркли. Как пишет MedicalXpress, по мнению исследователей, недосыпание может привести к подавляющему чувству одиночества и замкнутости.