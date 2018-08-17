СМИ рассказали, сколько стоил отдых Авакова в Италии

СМИ рассказали о том, во сколько обошелся отдых в Италии главе МВД Украины Арсену Авакову. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написал портал Bihus.info.

Портал пишет, что снимок, который глава МВД опубликовал у себя в Instagram 3 августа, был сделан на территории шикарного пятизвездочного отеля Santa Caterina.

Сообщается, что геотеги доказывают, что фотография сделана на побережье Средиземного моря — на итальянском курорте Амальфи.

Как пишут журналисты: «Лимонные сады на побережье моря, такие же подпорки для лимонных деревьев и характерный буй в море указывает на то, что фото сделано из отеля Santa Caterina».

Кроме этого, указывается, что дерево на фотографии министра такое же, как и на фото с сайта этого отеля. Он расположен на вилле в стиле ар-нуво, и был построен на скале с видом на море.

Сообщается, что, согласно сайту booking.com цена за семь ночей в августе в этом отеле начинается от 366 тысяч гривен.

Как писала «Фраза», по данным СМИ, Арсен Аваков купил шикарную виллу на побережье Средиземного моря в Италии.