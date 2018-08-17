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На Луганщине женщина продала свою дочь для попрошайничества

На Луганщине женщина продала свою дочь для попрошайничества

В Луганской области сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнюю женщину, которая продала для попрошайничества свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, за свою 15-летнюю дочь она получила две тысячи гривен. Ее задержали, а во время досмотра обнаружили и изъяли полученные за ребенка деньги.

По данному факту открыто уголовное производство. Статья «торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека», предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет с компенсацией имущества.

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале 2018 года в Хмельницкой области женщина, ранее судимая за распространение порнографии, пыталась «сдать в аренду» своего четырехлетнего сына для попрошайничества за 15 тысяч гривен.

В июне нынешнего года сотрудники подразделения по борьбе с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области задержали мать, которая пыталась продать всех своих детей.

3 августа во время спецоперации мукачевские правоохранители задержали женщину, которая пыталась продать свою соседку вместе с ее ребенком.

Тэги: общество, ребенок, Луганск, Луганская область, продажа, попрошайка

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