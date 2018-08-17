Ученые рассказали о психологических проблемах, к которым приводит недосыпание

Ученые установили, что недосыпание может привести к ряду психологических проблем. Как выяснили журналисты «Фразы», результатами исследования поделились научные сотрудники Калифорнийского университета Беркли.

Как пишет MedicalXpress, по мнению исследователей, недосыпание может привести к подавляющему чувству одиночества и замкнутости.

Исследователи наблюдали за добровольцами. Сообщается, что им показывали видеозапись, на которой человек с безразличным выражением лица приближается к камере, когда запись становилась неприятной, люди должны были нажать кнопку и остановить ее. Выяснилось, что те, кто смотрел видео, не выспавшись, нажимали ее намного раньше.

Также добровольцам показывали видеозаписи, сделанные во время первой части эксперимента: видя не выспавшихся людей, они говорили, что те выглядят замкнутыми и одинокими.

Как писала «Фраза», ученые выяснили, что одиночество убивает в прямом смысле слова.