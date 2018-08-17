Полиция обвинила таксиста, устроившего смертельное ДТП в Киеве, в употреблении наркотиков

Водитель такси, устроивший ночью ДТП в Киеве, в котором погибла его пассажирка, находился под действием наркотиков. Как выяснили журналисты «Фразы», такое обвинение выдвинули в полиции.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, таксиста задержали на месте ДТП — он не сильно пострадал. Однако 37-летний водитель машины на «евробляхах» отказался сдать анализ на присутствие в его крови алкоголя и наркотиков.

В полиции говорят, что, по предварительным данным врача-нарколога, таксист мог находиться под действием наркотиков. Сейчас следователи готовят ходатайство о принудительном заборе биологических образцов для проведения анализов.

Возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 286 УК Украины «нарушение правил безопасности или эксплуатации транспорта особами, управляющими транспортными средствами».

Как писала «Фраза», такси Opel на Борщаговке врезалось в бетонный блок.