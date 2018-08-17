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Названа десятка самых «дорогих» актрис мира

Названа десятка самых «дорогих» актрис мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых «дорогих» актрис мира. Как выяснили журналисты «Фразы», его возглавила Скарлетт Йоханссон.

По данным журнала, с 1 июня 2017 года по 1 июня года этого она заработала 40,5 миллионов долларов.

В доходы звезд включены гонорары от съемок в фильмах и рекламные контракты.

Далее в рейтинге идут Анджелина Джоли (28 миллионов долларов), Дженнифер Энистон (19,5 миллионов), Дженнифер Лоуренс (18 миллионов), Мила Кунис (16 миллионов), Джулия Робертс (13 миллионов), Кейт Бланшетт (12,5 миллионов), Мелисса Маккарти (12 миллионов) и Галь Гадот (10 миллионов).

Отмечается, что победительница прошлогоднего рейтинга Эмма Стоун, заработавшая тогда 26 миллионов долларов, в новый список не попала.

Как писала «Фраза», в рейтинг Forbes самых богатых людей мира попали семеро украинцев.

Тэги: актриса, мир, кино, шоу-бизнес, культура

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