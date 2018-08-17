Киевский фуникулер возобновит работу после техосмотра

Киевский фуникулер вновь заработает. Как выяснили журналисты «Фразы», откроется он в полдень понедельника, 20 августа.

В пресс-службе КП «Киевпастранс» сообщили, что «ежегодные регламентные ремонтные работы прошли успешно».

Отмечается, что теперь «фуникулер может безопасно перевозить пассажиров».

Фуникулер закрыли 17 июля. Открыть его планировали 24 августа, но сделалают это чуть раньше.

Как писала «Фраза», киевский фуникулер подорожал и тут же закрылся до конца лета. Тогда сообщалось, что специалисты проведут его технический осмотр.