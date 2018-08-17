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На Хмельнитчине трое мужчин изнасиловали привязанного к дереву инвалида

На Хмельнитчине трое мужчин изнасиловали привязанного к дереву инвалида

В Хмельницкой области произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», трое мужчин похитили парня с инвалидностью, после чего еще и изнасиловали.

По информации пресс-службы областной полиции, мужчины предложили молодому человеку выпить с ними, после чего заставили заплатить за выпивку.

У подростка денег не оказалось. Разозленные мужчины схватили его, засунули в багажник автомобиля и вывезли на загородную свалку.

Там злоумышленники привязали парня к дереву, избили битой, после чего еще и изнасиловали.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года во Львовской области задержали отморозка, насиловавшего собственную пятилетнюю дочь.

В конце июля страшный инцидент произошел в Ужгороде Закарпатской области, где шестнадцатилетний парень изнасиловал девятилетнего мальчика.

4 августа ночью мужчина 1978 года рождения изнасиловал свою 15-летнюю дочь, которая, к тому же, является инвалидом с детства с диагнозом ДЦП.

На днях в Белоцерковском районе Киева в селе Дроздысотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который хотел изнасиловать 8-летнюю девочку.

Тэги: изнасилование, общество, Хмельницкая область, Хмельницкий, криминал

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