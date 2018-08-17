Ботулизм в Украине: опубликованы новые пугающие данные

Опубликованы свежие данные по заболеваемости ботулизмом в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», их сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения страны.

По последним данным, с начала года ботулизмом заболели уже восемьдесят украинцев. Из них семь человек — умерли от страшной болезни.

Украинцам, чтобы не рисковать заболеть ботулизмом, советуют в жару не употреблять вяленую, соленую и консервированную рыбу. Также в зоне риска — консервы и изделия из мяса, если такие продукты перед употреблением не были обработаны термически.

Признаками болезни называют нарушения зрения и речи, сухость во рту и мышечную слабость.

Также в Минздраве заверили, что в Украине «есть высококачественные антитоксины канадского производства, которые необходимы для немедленного лечения ботулизма».

Как писала «Фраза», ботулизм продолжает косить ряды украинцев.