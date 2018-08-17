На Одесщине у пьяной матери забрали голодного неухоженного ребенка

В Одесской области в одном из сел Подольского района полицейские забрали у пьяной женщины младенца, которого сразу же отправили в больницу. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

К правоохранителям обратилась местная фельдшер, которая заявила, что не могла попасть в дом к местной жительнице для осмотра четырехмесячной девочки. Туда сразу же выехали сотрудники полиции и работники службы по делам ребенка.

Как оказалось, мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения, а ребенок был не покормлен и не ухожен. На коже ребенка были какие-то красные пятна, прыщи и ранки. Поэтому было принято решение незамедлительно забрать девочку и отправить ее в больницу.

Отметим, что женщина уже была лишена родительских прав на шестерых детей. Теперь же решается вопрос о лишении прав и на седьмого ребенка.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Кировоградской области в населенном пункте Новоукраинка врачи еле спасли ребенка, которого родители морили голодом. В свои четыре года при норме 16 килограммов мальчик весил лишь семь.

Позже стали известны подробности о четырехлетнем мальчике из Новоукраинки (Кировоградская область), которого с критическим весом в состоянии истощения госпитализировали в больницу.