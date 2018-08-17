Основатель компании Tesla Илон Маск рассказал, сколько часов в неделю он работает. Как выяснили журналисты «Фразы», изобретатель провел за трудами даже свой день рождения.

В интервью изданию New York Times Илон Маск признался, что работает по 120 часов в неделю.

Также он заявил, что с 2001 года не уходил в отпуск более чем на неделю. Да и то, тогда он не работал столь долго лишь из-за того, что заразился малярией и был вынужден лечиться, уйдя на больничный.

Как заявил Илон Маск: «иногда я не покидал предприятие по три-четыре дня кряду, в это время я не выходил на улицу».

Вспомнил Илон Маск и свой последний день рождения 28 июня, когда ему стукнуло 47 лет. Предприниматель заявил, что провел сутки на работе и «не было ни друзей, ничего».

Как писала «Фраза», у Илона Маска начались серьезные проблемы из-за твита о «дайвере-педофиле».

Также из-за активности в Twitter на Илона Маска подали в суд собственные акционеры.