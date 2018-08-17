В Украине бушует африканская чума свиней: составлена карта вспышек опасной заразы

Число вспышек африканской чумы свиней в Украине растет. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом году зафиксировано уже 99 таких случаев.

Как передает портал «Стоп АЧС», 57 заражений было у домашних свиней, 34 – у диких, и еще восемь вспышек были зафиксированы на территории инфицированных объектов.

Также была составлена карта вспышек африканской чумы свиней в Украине.

Как видно, хуже всего дела обстоят в Одесской и Николаевской областях, а также в западных регионах страны.

Кроме этого, приводится статистика по Украине за прошлые годы: в 2017 году было 163 случая африканской чумы свиней, в 2016 – 91, в 2015 – 40, а в 2014 и 2013 годах – всего 16 и один соответственно.

Как видно из статистики – динамика более чем тревожная.

Как писала «Фраза» в прошлом году, с момента появления в Украине африканской чумы мы недосчитались 130 тысяч свиней.