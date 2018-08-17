Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Украине бушует африканская чума свиней: составлена карта вспышек опасной заразы

В Украине бушует африканская чума свиней: составлена карта вспышек опасной заразы

Число вспышек африканской чумы свиней в Украине растет. Как выяснили журналисты «Фразы», в этом году зафиксировано уже 99 таких случаев.

Как передает портал «Стоп АЧС», 57 заражений было у домашних свиней, 34 – у диких, и еще восемь вспышек были зафиксированы на территории инфицированных объектов.

Также была составлена карта вспышек африканской чумы свиней в Украине.

Как видно, хуже всего дела обстоят в Одесской и Николаевской областях, а также в западных регионах страны.

Кроме этого, приводится статистика по Украине за прошлые годы: в 2017 году было 163 случая африканской чумы свиней, в 2016 – 91, в 2015 – 40, а в 2014 и 2013 годах – всего 16 и один соответственно.

Как видно из статистики – динамика более чем тревожная.

Как писала «Фраза» в прошлом году, с момента появления в Украине африканской чумы мы недосчитались 130 тысяч свиней.

Тэги: свинья, общество, здоровье, африканская чума

Комментарии

Колонка автора
17.08.18 09:41

Стоит ли вешать судей?

Автор: Игорь Куренков

Статьи

17.08.18 09:15

Автобусы одной войны

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Появилось видео расстрела автобуса мотоциклистом в Киеве

Появилось видео расстрела автобуса мотоциклистом в Киеве
17.08.18 08:29
1575
Последние новости
17.08.18 12:32

На Хмельнитчине трое мужчин изнасиловали привязанного к дереву инвалида
17.08.18 12:20

Украинские фермеры вырастили «улыбающиеся» яблоки
17.08.18 11:49

Ботулизм в Украине: опубликованы новые пугающие данные
17.08.18 11:35

На Одесщине у пьяной матери забрали голодного неухоженного ребенка
17.08.18 10:56

Илон Маск рассказал, сколько часов в неделю он работает
17.08.18 10:50

Жена Омеляна не стесняется вести бизнес в России, несмотря на медведей, о которых говорил ее муж
17.08.18 10:28

В Украине бушует африканская чума свиней: составлена карта вспышек опасной заразы
17.08.18 10:05

В Киеве разбилось такси – погибла пассажирка
17.08.18 09:32

Отношения Украины и Армении могут быть глубже, – политэксперт Володина
17.08.18 08:29

Появилось видео расстрела автобуса мотоциклистом в Киеве

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Украинские фермеры вырастили «улыбающиеся» яблоки
Украинские фермеры вырастили «улыбающиеся» яблоки
Украинские фермеры вырастили «улыбающиеся» яблоки
Украинские фермеры вырастили «улыбающиеся» яблоки
Жена Омеляна не стесняется вести бизнес в России, несмотря на медведей, о которых говорил ее муж
Жена Омеляна не стесняется вести бизнес в России, несмотря на медведей, о которых говорил ее муж
В Киеве разбилось такси – погибла пассажирка
В Киеве разбилось такси – погибла пассажирка
Появилось видео расстрела автобуса мотоциклистом в Киеве
Появилось видео расстрела автобуса мотоциклистом в Киеве
На телеканале дважды подрались нардепы Мосийчук и Шахов
На телеканале дважды подрались нардепы Мосийчук и Шахов
В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
10 выстрелов в упор... В Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу
10 выстрелов в упор... В Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу
В УЕФА вынесли вердикт по «выходке» защитника сборной Украины в Москве
В УЕФА вынесли вердикт по «выходке» защитника сборной Украины в Москве
Украинца номинировали на премию «Эмми» за работу над фильмом о Сирии
Украинца номинировали на премию «Эмми» за работу над фильмом о Сирии
В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу
В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.