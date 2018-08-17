Отношения Украины и Армении могут быть глубже, – политэксперт Володина

Отношения между Украиной и Арменией могли быть глубже. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявила украинский политический эксперт Дарья Володина.

Как сообщает AnalitikaUA.net, по мнению эксперта, уже есть сдвиги в вопросах сотрудничества. «У нас есть точки соприкосновения и экономические, и ментальные, и социальные. Этим просто нужно заниматься регулярно и системно. Обе страны постсоветские, у обеих стран достаточно сложный путь. Сейчас уже есть сдвиги в вопросах сотрудничества, и я очень надеюсь, что положительная динамика, будет только нарастать».

Касаясь деятельности Союза армян Украины, Дарья Володина рассказала, что следит за новостями организации. «То, что делает Союз армян Украины в частности в области благотворительности очень близко мне. В общечеловеческом плане это очень здорово и правильно».

Эксперт подчеркнула и новые общественные инициативы в рамках Союза армян Украины, в частности Гражданской платформы «Армяне Украины». По ее мнению, это прекрасная инициатива. «Чем больше будет встреч между участниками этой платформы и не только, тем крепче будет сообщество армян в Украине. Кроме того, на таких встречах можно проводить нетворкинги, которые позволят генерировать хорошие идеи и реализовывать в будущем. Чем больше небезразличных и заинтересованных людей туда будет привлекать община, тем более позитивными будут результаты этих встреч».