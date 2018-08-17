Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Отношения Украины и Армении могут быть глубже, – политэксперт Володина

Отношения Украины и Армении могут быть глубже, – политэксперт Володина

Отношения между Украиной и Арменией могли быть глубже. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявила украинский политический эксперт Дарья Володина.

Как сообщает AnalitikaUA.net, по мнению эксперта, уже есть сдвиги в вопросах сотрудничества. «У нас есть точки соприкосновения и экономические, и ментальные, и социальные. Этим просто нужно заниматься регулярно и системно. Обе страны постсоветские, у обеих стран достаточно сложный путь. Сейчас уже есть сдвиги в вопросах сотрудничества, и я очень надеюсь, что положительная динамика, будет только нарастать».

Касаясь деятельности Союза армян Украины, Дарья Володина рассказала, что следит за новостями организации. «То, что делает Союз армян Украины в частности в области благотворительности очень близко мне. В общечеловеческом плане это очень здорово и правильно».

Эксперт подчеркнула и новые общественные инициативы в рамках Союза армян Украины, в частности Гражданской платформы «Армяне Украины». По ее мнению, это прекрасная инициатива. «Чем больше будет встреч между участниками этой платформы и не только, тем крепче будет сообщество армян в Украине. Кроме того, на таких встречах можно проводить нетворкинги, которые позволят генерировать хорошие идеи и реализовывать в будущем. Чем больше небезразличных и заинтересованных людей туда будет привлекать община, тем более позитивными будут результаты этих встреч».

Тэги: Армения, международные отношения, сотрудничество, армянская диаспора

Комментарии

Колонка автора
17.08.18 09:41

Стоит ли вешать судей?

Автор: Игорь Куренков

Статьи

17.08.18 09:15

Автобусы одной войны

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Появилось видео расстрела автобуса мотоциклистом в Киеве

Появилось видео расстрела автобуса мотоциклистом в Киеве
17.08.18 08:29
1575
Последние новости
17.08.18 12:32

На Хмельнитчине трое мужчин изнасиловали привязанного к дереву инвалида
17.08.18 12:20

Украинские фермеры вырастили «улыбающиеся» яблоки
17.08.18 11:49

Ботулизм в Украине: опубликованы новые пугающие данные
17.08.18 11:35

На Одесщине у пьяной матери забрали голодного неухоженного ребенка
17.08.18 10:56

Илон Маск рассказал, сколько часов в неделю он работает
17.08.18 10:50

Жена Омеляна не стесняется вести бизнес в России, несмотря на медведей, о которых говорил ее муж
17.08.18 10:28

В Украине бушует африканская чума свиней: составлена карта вспышек опасной заразы
17.08.18 10:05

В Киеве разбилось такси – погибла пассажирка
17.08.18 09:32

Отношения Украины и Армении могут быть глубже, – политэксперт Володина
17.08.18 08:29

Появилось видео расстрела автобуса мотоциклистом в Киеве

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Украинские фермеры вырастили «улыбающиеся» яблоки
Украинские фермеры вырастили «улыбающиеся» яблоки
Украинские фермеры вырастили «улыбающиеся» яблоки
Украинские фермеры вырастили «улыбающиеся» яблоки
Жена Омеляна не стесняется вести бизнес в России, несмотря на медведей, о которых говорил ее муж
Жена Омеляна не стесняется вести бизнес в России, несмотря на медведей, о которых говорил ее муж
В Киеве разбилось такси – погибла пассажирка
В Киеве разбилось такси – погибла пассажирка
Появилось видео расстрела автобуса мотоциклистом в Киеве
Появилось видео расстрела автобуса мотоциклистом в Киеве
На телеканале дважды подрались нардепы Мосийчук и Шахов
На телеканале дважды подрались нардепы Мосийчук и Шахов
В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
10 выстрелов в упор... В Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу
10 выстрелов в упор... В Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу
В УЕФА вынесли вердикт по «выходке» защитника сборной Украины в Москве
В УЕФА вынесли вердикт по «выходке» защитника сборной Украины в Москве
Украинца номинировали на премию «Эмми» за работу над фильмом о Сирии
Украинца номинировали на премию «Эмми» за работу над фильмом о Сирии
В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу
В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.