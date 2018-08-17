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Лига Европы: Минус «Мариуполь», плюс «Заря»

Лига Европы: Минус «Мариуполь», плюс «Заря»

В четверг, 16 августа, состоялись ответные поединки третьего квалификационного раунда розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы»,  сразу два украинских клуба вели борьбу за продолжение выступления в этом турнире.

«Мариуполь» после домашнего поражения со счетом 1:3 против французского «Бордо» летел во Францию с минимальными шансами на проход дальше. И по ходу встречи было заметно, что хозяева поля больше хотят пройти в следующий этап. Да, первый тайм завершился нулевой ничьей, но во второй половине встречи футболисты «Бордо» за две минуты забили два гола в ворота Худжамова: на 54-й минуте счет в матче открыл Пундже, а на 56-й Санхаре удвоил преимущество своей команды.

На 66-й минуте встречи Фомин один гол отквитал, но для спасения этого было мало – победа «Бордо» 2:1 и дальше идет именно французский клуб.

Луганская «Заря» после домашней ничьей в матче с «Брагой» летела в Португалию полная решимости забивать. Говорил об этом и наставник луганчан Юрий Вернидуб. Но первый тайм, как бы футболисты «Зари» не старались, прошел полностью под диктовку хозяев поля. Благо, обошлось без забитых голов.

Вторая половина встречи прошла примерно в том же ключе, но на 60-й минуте подопечные Юрия Вернидуба имели отличный момент для того, чтобы выйти вперед, но их контратака захлебнулась в результате неудачного удара Рафаэля.

И все же на 65-й минуте Жоау Новайш вывел свою команду вперед, и, казалось, все, но на 70-й минуте Рафаэл Ратао счет сравнял, но спустя некоторое время Рикарду Орта снова вывел хозяев поля вперед. Подопечные Юрия Вернидуба большими силами пошли вперед и за семь минут до финального свистка капитан луганчан Александр Караваев забил второй гол в ворота «Браги», подарив тем самым надежду своим болельщикам на успех.

«Брага» попыталась вырвать победу на последних минутах, но луганчане выстояли – ничья 2:2 и по сумме двух матчей дальше проходят именно футболисты «Зари».

Ранее «Фраза» сообщала, что в первых матчах «Мариуполь» дома проиграл «Бордо» 1:3, а «Заря» также в родных стенах сыграла вничью с «Брагой» 1:1.

Тэги: футбол, общество, Лига Европы, Луганск, Мариуполь, спорт, Заря

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