В Киев съедется весь еврособачий бомонд

Впервые Кинологический союз Украины примет у себя одно из наиболее существенных концептуальных шоу в кинологии — Чемпионат Центральной и Восточной Европы. Как стало известно «Фразе», также КСУ приглашает на уже традиционные летние международные выставки собак всех пород «Золотая пектораль» и «Злато скифов».

На подиуме собачьей красоты будет позировать весь европейский собачий бомонд. Пять тысяч участников из разных стран мира почти двухсот пород собак продемонстрируют свои экстерьерные качества на выставочных рингах. Для поклонников экзотической и спортивной дрессировки пройдут показательные выступления по различным видам кинологического спорта (в том числе танцы с собаками). Молодые кинологи представят свои умения в конкурсе по Юниор-хендлингу. Также посетители смогут узнать о канистерапии для «особых» деток на традиционном Майданчике дружбы. Для самых маленьких организаторы подготовили дополнительную развлекательную программу и еще много «интересинок». Главный финальный конкурс «Best in show», в котором примут участие самые достойные четвероногие, определит сильнейших представителей мировой собачьей элиты. Выставочное «меню», как всегда, порадует и гурманов и широкую аудиторию любителей братьев меньших. Все это создаст приподнятое настроение каждому, кто посетит выставки в праздничные выходные.

Выставки пройдут 24, 25, 26 августа в Международном выставочном центре (Киев, Броварской пр-т, 15, п-ны 2,3 ст. м. «Левобережная»).

Международные выставки проводит Кинологический союз Украины, Президентом которого уже много лет является Георгий Онищенко.

Вход для людей с ограниченными возможностями (нужен удостоверяющий документ) и детей до 7 лет бесплатный.

Генеральный партнер выставок — компания «Royl Canin Украина». Информационные партнеры — журнал КСУ «Club Dogs», первый украинский сайт авторской журналистики «Фраза».