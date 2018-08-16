Ученым удалось выяснить, когда египтяне слепили первую мумию

Ученые из Йоркского университета в Великобритании вычислили, когда в Египте научились делать мумий. Как выяснили журналисты «Фразы», мумификации египтяне научились как минимум 5,7 тысяч лет назад.

Как пишет Journal of Archaeological Science, для этого ученые исследовали саван руки мумии из музея Турина в Италии.

Исследователи заявили, что им впервые «удалось получить точные доказательства того, что подобные составы широко использовались для бальзамирования мумий еще до объединения Египта». Также сообщается, что «бальзам, которым была обработана мумия из Турина, содержал в себе те же антибактериальные вещества, что и составы, которые использовались для подготовки мумий более поздних периодов».

Так называемая Туринская мумия – это рука, найденная в Египте в конце XIX века, и привезенная в Италию в 1901 году.

После химического анализа, ученые говорят, что рука принадлежит мужчине 20-30 лет.

Ранее считалось, что первые мумии в Египте начали делать четыре тысячи лет назад. Бальзам для них делали камеди фисташкового дерева, животных жиров, пчелиного воска, масла из морских губок, смол и экстрактов из коры мирта и других растений.

Как писала «Фраза», недавно в Египте нашли «фабрику мумий».

Ранее ученым впервые удалось получить ДНК древнеегипетских мумий.

Сообщалось, что в Перу нашли мумию, которая очень похожа на инопланетянина.

Также на груди мумии нашли самый древний в мире сыр.