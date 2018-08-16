Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Ученым удалось выяснить, когда египтяне слепили первую мумию

Ученым удалось выяснить, когда египтяне слепили первую мумию

Ученые из Йоркского университета в Великобритании вычислили, когда в Египте научились делать мумий. Как выяснили журналисты «Фразы», мумификации египтяне научились как минимум 5,7 тысяч лет назад.

Как пишет Journal of Archaeological Science, для этого ученые исследовали саван руки мумии из музея Турина в Италии.

Исследователи заявили, что им впервые «удалось получить точные доказательства того, что подобные составы широко использовались для бальзамирования мумий еще до объединения Египта». Также сообщается, что «бальзам, которым была обработана мумия из Турина, содержал в себе те же антибактериальные вещества, что и составы, которые использовались для подготовки мумий более поздних периодов».

Так называемая Туринская мумия – это рука, найденная в Египте в конце XIX века, и привезенная в Италию в 1901 году.

После химического анализа, ученые говорят, что рука принадлежит мужчине 20-30 лет.

Ранее считалось, что первые мумии в Египте начали делать четыре тысячи лет назад. Бальзам для них делали камеди фисташкового дерева, животных жиров, пчелиного воска, масла из морских губок, смол и экстрактов из коры мирта и других растений.

Как писала «Фраза», недавно в Египте нашли «фабрику мумий».

Ранее ученым впервые удалось получить ДНК древнеегипетских мумий.

Сообщалось, что в Перу нашли мумию, которая очень похожа на инопланетянина.

Также на груди мумии нашли самый древний в мире сыр.

Тэги: ученые, мир, Египет, мумия

Комментарии

Колонка автора
15.08.18 08:47

«Динамо» выиграло. Болельщик оценил

Автор: Андрей Шахов

Статьи

15.08.18 09:17

Зачем Порошенко влез во внутренний конфликт Турции?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу

В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу
16.08.18 13:23
964
Последние новости
16.08.18 16:31

Как оказалось, пчелы и осы таки могут узнавать людей
16.08.18 16:15

В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
16.08.18 15:55

Ученым удалось выяснить, когда египтяне слепили первую мумию
16.08.18 15:19

Из-за глобальной кражи кабелей в Украине решили отключить все стационарные телефоны
16.08.18 14:50

В немецких паспортах ввели графу «другой»
16.08.18 14:44

10 выстрелов в упор... В Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу
16.08.18 14:42

Эксперт: Внешняя политика Армении формируется исключительно самостоятельно
16.08.18 13:50

В УЕФА вынесли вердикт по «выходке» защитника сборной Украины в Москве
16.08.18 13:47

Украинца номинировали на премию «Эмми» за работу над фильмом о Сирии
16.08.18 13:23

В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
В Тернополе мужчина с балкона стрелял в полисвумен. Ей предстоит операция
10 выстрелов в упор... В Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу
10 выстрелов в упор... В Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу
В УЕФА вынесли вердикт по «выходке» защитника сборной Украины в Москве
В УЕФА вынесли вердикт по «выходке» защитника сборной Украины в Москве
Украинца номинировали на премию «Эмми» за работу над фильмом о Сирии
Украинца номинировали на премию «Эмми» за работу над фильмом о Сирии
В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу
В киевской мэрии рассказали об ущербе, который ночной ураган причинил городу
В Киеве девушка по непонятным причинам бросилась под поезд
В Киеве девушка по непонятным причинам бросилась под поезд
Из-за непогоды в столичном аэропорту массово отменяют рейсы
Из-за непогоды в столичном аэропорту массово отменяют рейсы
Не выдержав издевательств, медведица напала на дрессировщика в Одесском цирке. Появилось видео
Не выдержав издевательств, медведица напала на дрессировщика в Одесском цирке. Появилось видео
Известная британская группа сняла клип в зоне отчуждения ЧАЭС
Известная британская группа сняла клип в зоне отчуждения ЧАЭС
После мощной ночной грозы Киев снова «утонул»
После мощной ночной грозы Киев снова «утонул»
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.