Из-за глобальной кражи кабелей в Украине решили отключить все стационарные телефоны

В Украине планируют отказаться от стационарных телефонов. Как выяснили журналисты «Фразы», их должна заменить мобильная связь.

Как передает пресс-служба «Укртелеком», с этой целью уже был запущен пилотный проект в Желтых Водах (Днепропетровская область).

В сообщении говорится, что «Желтые Воды – один из городов области, наиболее пострадавших от краж телекоммуникационного кабеля». Отмечается, что «неоднократные ремонтные работы уже не решают проблемы, поскольку новый кабель снова вырезают, из-за чего тысячи абонентов остаются без связи».

Планируется, что таких проблем, которые наблюдаются по всей стране, не будет с мобильной связью.

В компании говорят, что у всех абонентов сохраняется телефонные номера и порядок набора других номеров.

Как сообщается, «абонент получает звонки и звонит со своего городского номера, пользуясь тарифам городской телефонии». Подчеркивается, что изменится лишь телефонный аппарат, в котором будет сим-карта мобильного оператора «ТриМоб».

Ожидается, что вскоре к эксперименту подключат другие города Украины.

Как писала «Фраза», ученые выяснили, что ночью мобильные телефоны становятся опасными.

Ранее в Украине подорожала телефонная связь.