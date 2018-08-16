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Главные новости за 16 августа 2018 года

Главные новости за 16 августа 2018 года

После мощной ночной грозы Киев снова «утонул». Ночью на Киев обрушилась стихия — прошел мощный дождь с градом. Произошло все около трех часов ночи.

Из-за непогоды в столичном аэропорту массово отменяют рейсы. В столичном аэропорту «Киев» им. Игоря Сикорского («Жуляны») отменены несколько рейсов. Связано это с ночной непогодой.

В Киеве конфликт водителя автобуса с мотоциклистом перерос в стрельбу. В Киеве прямо на проезжей части произошел конфликт, переросший в стрельбу, между водителем автобуса и мотоциклистом.

В УЕФА вынесли вердикт по «выходке» защитника сборной Украины в Москве. В УЕФА вынесли вердикт по ответному поединку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором московский «Спартак» принимал греческий ПАОК. Несмотря на бурную реакцию российских СМИ на поступок украинца Евгения Хачериди, санкции к нему применяться не будут.

Известная британская группа сняла клип в зоне отчуждения ЧАЭС. Известная британская группа Suede сняла свой новый клип на песню Life Is Golden в зоне отчуждения ЧАЭС. Съемки проходили в Припяти.

В аннексированном Крыму продолжают убивать дельфинов и массово истребляют рыбу. В аннексированном Россией Крыму снова убивают дельфинов. Также сообщает об истреблении осетровых рыб.

Как оказалось, пчелы и осы таки могут узнавать людей. Ученые выяснили, что пчелы и осы способные распознавать лица людей и, таким образом, запоминать нас. Опыты проводила международная группа ученых.

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