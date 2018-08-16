В немецких паспортах ввели графу «другой»

В паспортах немцев вскоре можно будет указывать «третий пол». Как выяснили журналисты «Фразы», скоро в документах Германии появится новая графа.

Как пишет Deutsche Welle, накануне, в среду, 15 августа, немецкое правительство приняло соответствующий законопроект.

В частности, в паспортах будет введена графа пола «другой». Его смогут выбрать так называемые интерсексуалы – люди, не считающие себя ни мужчинами, ни женщинами.

По данным немецких СМИ, таких в Германии – не менее восьмидесяти тысяч человек.

Как заявил министр юстиции Германии Катарина Берли, «ни одного человека нельзя дискриминировать из-за его половой идентичность».

Как писала «Фраза», ранее в Австрии официально ввели для своих граждан «третий пол».