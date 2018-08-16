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Эксперт: Внешняя политика Армении формируется исключительно самостоятельно

Эксперт: Внешняя политика Армении формируется исключительно самостоятельно

Установление дипломатических отношений между Украиной и Арменией 100 лет назад протекало в довольно непростых условиях, однако, невзирая на реалии и геополитические составляющие 1918-1920 гг., стороны смогли выстроить двусторонние отношения, основываясь исключительно на национальных интересах двух государств и народов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил политический обозреватель, кандидат исторических наук Давид Давтян в интервью AnalitikaUA.net.

В частности, коснувшись темы украинско-армянских отношений, эксперт отметил, что потенциал очень большой, и просто необходима новая повестка двусторонних отношений. «Нужна перезагрузка. Сегодня, после революции в Армении, новое правительство своим внешнеполитическим курсом недвусмысленно продемонстрировало международному сообществу, что внешняя политика Армении формируется исключительно самостоятельно, без влияния третьих стран. Это серьезный сигнал всем партнерам, в том числе и Украине, с которой Армению связывают глубокие исторические, культурные, научные и торгово-экономические связи, на территории которой проживает полумиллионная интегрированная диаспора. Принимая во внимание все эти аргументы, я уверен, что требуется формирование новой повестки дня, ориентированной исключительно на национальные интересы двух стран».

Обращаясь к теме осеннего саммита международной организации Франкофонии в Ереване, Давтян подчеркнул, что организация и проведение мероприятия такого формата и масштаба с участием многих глав государств, в том числе ведущих мировых держав — это высокое доверие международных партнеров и свидетельство возвышающейся роли армянского государства в региональных и международных процессах.

«Выбор Еревана для проведения саммита влиятельной политической и культурной международной организации является лучшим подтверждением статуса и значения Армении в современных мировых процессах, и особенно в регионе», — заключил эксперт.

Как сообщала «Фраза», в 2018 году исполняется 100 лет со дня установления украинско-армянских дипломатических отношений, которые берут свое начало в 1918 году.

Тэги: Армения, международные отношения, армянская диаспора

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