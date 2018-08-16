Как оказалось, пчелы и осы таки могут узнавать людей

Ученые выяснили, что пчелы и осы способные распознавать лица людей и, таким образом, запоминать нас. Как выяснили журналисты «Фразы», опыты проводила международная группа ученых.

Их результаты приводит журнал Frontiers in Psychology.

В ходе исследования ученые выяснили, что насекомые могут распознавать не всех людей, а лишь их «ограниченное количество». Это объясняется тем, что в мозгу у человека – 86 миллионов клеток, в то время как у пчелы или осы – менее миллиона, что влияет на их «память».

Во время эксперимента насекомым показывали черно-белые фотографии, на которых были запечатлены люди. Ученые установили, что пчелы и осы могут «частично распознавать композиции лиц, но, при этом, запоминают лицо человека как целостную картину, и не различают его детали».

Как писала «Фраза», пчелы не пустили российский самолет в аннексированный Крым.

Ранее стало известно, что экспорт украинского меда рухнул в этом году.

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