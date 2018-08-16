В аннексированном Крыму продолжают убивать дельфинов и массово истребляют рыбу

В аннексированном Россией Крыму снова убивают дельфинов. Как выяснили журналисты «Фразы», также сообщает об истреблении осетровых рыб.

Как цитирует РИА Новости пресс-службу ФСБ РФ, на побережье Азовского моря Крыма выбросило более шестидесяти мертвых особей осетровых пород. Также тут нашли трупы двух дельфинов.

Отмечается, что их убили еще в июле, однако информация была обнародована только сейчас.

В сообщении говорится, что мертвую рыбу нашли возле мыса Казантип – ее раскидало по берегу на километр.

Предварительно установлено, что рыба и дельфины погибли из-за использования местными браконьерами запрещенного шнура с металлическими карабинами для прикрепления пойманной рыбы – таким образом, бандиты скрывают свой незаконный улов.

Как писала «Фраза», в Крыму убивают дельфинов – об этом заявил младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей Артов. Случаи убийств дельфинов были зафиксированы в этом году возле Севастополя. Он сообщил, что «мы наблюдали выброшенными на берег трупы животных со вскрытыми животами». Научный сотрудник добавил, что ему «раньше не приходилось видеть таких ситуаций, это не одно, а несколько животных». По его словам, дельфины «попались живыми, и они были фактически убиты».