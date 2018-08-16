Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В аннексированном Крыму продолжают убивать дельфинов и массово истребляют рыбу

В аннексированном Крыму продолжают убивать дельфинов и массово истребляют рыбу

В аннексированном Россией Крыму снова убивают дельфинов. Как выяснили журналисты «Фразы», также сообщает об истреблении осетровых рыб.

Как цитирует РИА Новости пресс-службу ФСБ РФ, на побережье Азовского моря Крыма выбросило более шестидесяти мертвых особей осетровых пород. Также тут нашли трупы двух дельфинов.

Отмечается, что их убили еще в июле, однако информация была обнародована только сейчас.

В сообщении говорится, что мертвую рыбу нашли возле мыса Казантип – ее раскидало по берегу на километр.

Предварительно установлено, что рыба и дельфины погибли из-за использования местными браконьерами запрещенного шнура с металлическими карабинами для прикрепления пойманной рыбы – таким образом, бандиты скрывают свой незаконный улов.

Как писала «Фраза», в Крыму убивают дельфинов – об этом заявил младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей Артов. Случаи убийств дельфинов были зафиксированы в этом году возле Севастополя. Он сообщил, что «мы наблюдали выброшенными на берег трупы животных со вскрытыми животами». Научный сотрудник добавил, что ему «раньше не приходилось видеть таких ситуаций, это не одно, а несколько животных». По его словам, дельфины «попались живыми, и они были фактически убиты».

Тэги: Крым, общество, Азовское море, дельфин, браконьеры

Комментарии

Колонка автора
15.08.18 08:47

«Динамо» выиграло. Болельщик оценил

Автор: Андрей Шахов

Статьи

15.08.18 09:17

Зачем Порошенко влез во внутренний конфликт Турции?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

После мощной ночной грозы Киев снова «утонул»

После мощной ночной грозы Киев снова «утонул»
16.08.18 09:56
934
Последние новости
16.08.18 09:59

В аннексированном Крыму продолжают убивать дельфинов и массово истребляют рыбу
16.08.18 09:56

После мощной ночной грозы Киев снова «утонул»
16.08.18 09:26

Бывший нардеп-свободовец попал в ДТП в Киеве. Появилось видео
15.08.18 19:22

«Радио «Свобода» назвало Стуса террористом, но это неправда, - Чаплыга
15.08.18 18:58

Главные новости за 15 августа 2018 года
15.08.18 16:16

Ботулизм продолжает косить ряды украинцев
15.08.18 15:43

Украинский футболист своим поступком довел российские СМИ до истерики
15.08.18 15:24

В МВД заявили, что нелегалы угрожают безопасности Украины
15.08.18 14:00

На Троещине в Киеве произошла стрельба – есть пострадавшие
15.08.18 13:46

Во Львове от укуса змеи скончалась маленькая девочка

Интервью

16.08.18 09:27

Существует ли профилактика рака и как «поймать» онкологию на ранних стадиях?

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
После мощной ночной грозы Киев снова «утонул»
После мощной ночной грозы Киев снова «утонул»
После мощной ночной грозы Киев снова «утонул»
После мощной ночной грозы Киев снова «утонул»
Бывший нардеп-свободовец попал в ДТП в Киеве. Появилось видео
Бывший нардеп-свободовец попал в ДТП в Киеве. Появилось видео
Украинский футболист своим поступком довел российские СМИ до истерики
Украинский футболист своим поступком довел российские СМИ до истерики
Фанаты «Динамо» знатно намяли бока гостям из Чехии перед матчем со «Славией»
Фанаты «Динамо» знатно намяли бока гостям из Чехии перед матчем со «Славией»
Очередное пьяное ДТП в Киеве: семью с детьми сбили на пешеходном переходе
Очередное пьяное ДТП в Киеве: семью с детьми сбили на пешеходном переходе
Ребенок, которого чуть не заморили голодом на Кировоградщине, оказался сыном депутата
Ребенок, которого чуть не заморили голодом на Кировоградщине, оказался сыном депутата
В Никополе накрыли «Белое братство», которое снабжало наркотой всю Украину
В Никополе накрыли «Белое братство», которое снабжало наркотой всю Украину
Под Киевом фура вылетела на встречную полосу – есть жертвы
Под Киевом фура вылетела на встречную полосу – есть жертвы
В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики
На Кировоградщине родители чуть не заморили своего сына голодом до смерти
На Кировоградщине родители чуть не заморили своего сына голодом до смерти
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.