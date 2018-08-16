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Ботулизм продолжает косить ряды украинцев

Ботулизм продолжает косить ряды украинцев

В Украине зафиксирована очередная смерть человека от ботулизма. Как выяснили журналисты «Фразы», новый летальный случай произошел в Харькове.

В пресс-службе Харьковской ОГА сообщили, что мужчина вместе со своей женой с подозрением на ботулизм в тяжелом состоянии были госпитализированы в Областную клиническую инфекционную больницу во вторник, 14 августа.

Обоим была введена сыворотка против ботулизма, но мужчину спасти не удалось, а женщина до сих пор остается в реанимации.

Во время опроса выяснилось, что супружеская пара употребляла в пищу леща. Начато расследование с целью установить происхождение этой рыбы.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на конец мая 2018 года в больницах Украины отсутствовала сыворотка от ботулизма.

Тэги: болезнь, Украина, общество, Харьков, ботулизм

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