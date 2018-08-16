Ботулизм продолжает косить ряды украинцев

В Украине зафиксирована очередная смерть человека от ботулизма. Как выяснили журналисты «Фразы», новый летальный случай произошел в Харькове.
В пресс-службе Харьковской ОГА сообщили, что мужчина вместе со своей женой с подозрением на ботулизм в тяжелом состоянии были госпитализированы в Областную клиническую инфекционную больницу во вторник, 14 августа.
Обоим была введена сыворотка против ботулизма, но мужчину спасти не удалось, а женщина до сих пор остается в реанимации.
Во время опроса выяснилось, что супружеская пара употребляла в пищу леща. Начато расследование с целью установить происхождение этой рыбы.
Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на конец мая 2018 года в больницах Украины отсутствовала сыворотка от ботулизма.