Ботулизм продолжает косить ряды украинцев

В Украине зафиксирована очередная смерть человека от ботулизма. Как выяснили журналисты «Фразы», новый летальный случай произошел в Харькове.

В пресс-службе Харьковской ОГА сообщили, что мужчина вместе со своей женой с подозрением на ботулизм в тяжелом состоянии были госпитализированы в Областную клиническую инфекционную больницу во вторник, 14 августа.

Обоим была введена сыворотка против ботулизма, но мужчину спасти не удалось, а женщина до сих пор остается в реанимации.

Во время опроса выяснилось, что супружеская пара употребляла в пищу леща. Начато расследование с целью установить происхождение этой рыбы.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на конец мая 2018 года в больницах Украины отсутствовала сыворотка от ботулизма.