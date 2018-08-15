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В МВД заявили, что нелегалы угрожают безопасности Украины

В МВД заявили, что нелегалы угрожают безопасности Украины

Число нелегальных мигрантов, попадающих в Украину, растет. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению МВД, они представляют собой реальную угрозу государственной безопасности нашей страны.

Как цитирует «Корреспондент» первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового, на сегодняшний день «массовый приток нелегальных мигрантов в Украину является критическим».

Он сообщил, что только в августе задержали 1167 нелегальных мигрантов.

Также сообщается, что «руководство Государственной миграционной службы разрабатывает план чрезвычайных действий на случай массового попадания в нашу страну нелегальных мигрантов».

В то же время, как сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, к патрулированию приграничных территорий будут привлекаться полицейские.

Всего, по официальным данным, поток нелегальных мигрантов за год вырос на 22%.

Как писала «Фраза», ранее правоохранители решили крепко взяться за нелегальных мигрантов.

Сообщалось, что волна прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов значительно сократилась в этом году.

Тэги: общество, граница, миграция, нелегалы

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