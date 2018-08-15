На Троещине в Киеве произошла стрельба – есть пострадавшие

На Троещине в Киеве случилась стрельба. Как выяснили журналисты «Фразы», ей предшествовал конфликт.

По данным столичной полиции, инцидент произошел в среду, 15 августа.

Сообщается о трех пострадавших.

Как говорят копы, у одного пострадавшего зафиксировано касательное ранение в левое бедро, а у другого — ранения в ноги и живот. Отмечается, что у еще одного пострадавшего — следы побоев.

Свидетели говорят, что стрелявших было несколько — они скрылись с места конфликта на белом микроавтобусе Mercedes и двух серебристых автомобилях BMW и Toyota с иностранными номерами.

ЧП произошло возле местного рынка около 10-40 утра.

В городе уже введен план «Перехват».

После стало известно, что полиция нашла микроавтобус и задержала двух подозреваемых в стрельбе.

Как писала «Фраза», на днях на Троещине случилось страшное ДТП: «Волга» влетела в группу людей на тротуаре — есть пострадавшие.

Сегодня же сообщалось, что на Троещине семью с детьми сбили на пешеходном переходе.