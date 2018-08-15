Во Львове от укуса змеи скончалась маленькая девочка

В городской клинической больнице Львова скончалась девочка, которую доставили туда два дня назад. Как выяснили журналисты «Фразы», врачи не сумели ее спасти после укуса змеи.

По информации издания Zaxid.net, сообщение о смерти поступило от врача 14 августа около 12 часов дня. Девочка скончалась в помещении больницы.

ТСН приводит инфографику с советами, как уберечься от укусов змей.

Как сообщала «Фраза», на днях во Львовской области в реанимацию попала четырехлетняя девочка, которую укусила змея. Девочка 2014-го года рождения поступила в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы с диагнозом "укус змеи правой голени". На следующий день ее перевели во львовскую клиническую больницу.