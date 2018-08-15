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Жара в Украине пойдет на спад, а в Киеве ожидаются дожди

Жара в Украине пойдет на спад, а в Киеве ожидаются дожди

Изнурительная жара в Украине в ближайшие дни пойдет на спад. Как выяснили журналисты «Фразы», по стране ожидается похолодание.

Как сообщает Гидрометцентр Украины, на западе страны температура упадет до 23-27 градусов. Кое-где будет 29 градусов. Ожидаются дожди.

В центре и на севере Украины будет 26-29 градусов.

Жара сохранится на юге-востоке страны, где будет 30-32 градуса. В Николаеве, Херсоне и Донецке на выходных будет до 35 градусов.

До 33 градусов будет в Крыму.

Что касается Киева, то в городе ожидаются дожди. Температура упадет до 26-28 градусов.

Как писала «Фраза», киевлянам рассказали, когда воздух в городе очистится от вредных примесей.

Ранее ученые рассказали об аномальном потеплении, которое обрушится на Землю в ближайшие годы.

Тэги: Киев, общество, погода, дожди

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