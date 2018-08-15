Ученые рассказали об аномальном потеплении, которое обрушится на Землю в ближайшие годы

В ближайшие пять лет нашу планету ждут серьезные изменения климата. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным ученых, грядет сильная жара.

Как цитирует Nature Communications климатологов из университета Бреста во Франции и Метеорологического института Нидерландов, в ближайшие годы на Земле будут теплые зимы, а вот летом людей ждет аномальная жара.

Сообщается, что ученые проверили, какие изменения происходили с климатом планеты за последние пятьдесят лет. После этого они вычислили вероятность возникновения краткосрочных аномалий, включая волны жары и замедление глобального потепления в начале XXI века.

Исследование показало, что «аномально высокие температуры воздуха и поверхности воды, характерные для 2016 и 2017 годов, будут оставаться такими же на протяжении нескольких лет». Отмечается, что «температуры будут выше нормы примерно на 0,1 градуса Кельвина, что заметно повысит частоту засух, волн жары и других погодных аномалий, связанных с глобальным потеплением».

Как считают ученые, жара начнет спадать лишь после 2022 года. При этом они отмечают, что существует «69% вероятность того, что вода в океанах будет оставаться перегретой на протяжении более длительного времени».

Как писала «Фраза», ученые пугают человечество стремительным ростом смертности от жары.

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