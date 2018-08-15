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«Динамо» с помощью флажков пролезло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

«Динамо» с помощью флажков пролезло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 14 августа, киевское «Динамо» в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов в Киеве на НСК «Олимпийский» принимало пражскую «Славию». Об этом передает корреспондент «Фразы» с места событий.

Несмотря на то, что результат первого матча давал киевлянам некое преимущество перед соперником (после выездной ничьи 1:1 «динамовцам» хватало и нулевой ничьи дома), именно подопечные Александра Хацкевича активнее начали эту встречу. В дебюте было подано несколько подряд угловых, которые, впрочем, ни к чему не привели. Зато на 11-й минуте встречи счет был открыт: Цыганков навесил со штрафного и Вербич, опередив всех, в падении ногой переправил мяч в сетку ворот соперника.

Спустя несколько минут словенец имел еще один неплохой момент, но с его ударом справился вратарь. Зато после этого гости сначала выровняли игру, а со временем и вовсе перевели ее на половину поля «Динамо». До поры до времени опасности у ворот Бойко не было, но на 38-й минуте встречи случился эпизод, после которого вся Чехия будет вспоминать бокового арбитра с употреблением ненормативной лексики.

После банального заброса в штрафную Тецл забил чистый мяч, но боковой судья спустя секунд двадцать зажег флажок, сигнализирующий офсайд (хотя именно Тецл в офсайде не был).

Во второй половине встречи гости выглядели значительно активнее. И первые пятнадцать минут киевлянам дались очень нелегко. Однако со временем подопечные Хацкевича сумели перевести игру в центр поля, впрочем, без особой остроты у чужих ворот. Но под свой контроль мяч киевляне никак не могли взять, из-за чего у их ворот раз за разом возникала опасность.

И все же на 74-й минуте встречи хозяева поля сумели провести отличную контратаку, которую точным ударом завершил Беседин. Однако и здесь есть вопрос к боковому арбитру, ведь очень было похоже, что форвард киевлян находился в положении вне игры. Как бы то ни было, а гол был засчитан.

После второго пропущенного мяча чехи, похоже, потеряли уверенность в собственных силах и до конца встречи ничего по-настоящему опасного у ворот Бойко создать не смогли. В итоге — победа «Динамо» 2:0 и в следующий раунд проходят именно киевляне.

Как сообщала «Фраза» в первом поединке в Чехии команды сыграли вничью 1:1.

Тэги: ФК Динамо (Киев), Киев, футбол, Лига чемпионов, спорт, Динамо

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