Главные новости за 14 августа 2018 года

Ночью в центре Киева горела больница. Появилось видео. На Подоле в Киеве горела городская клиническая больница №15. Выяснилось, что возгорание произошло на четвертом этаже здания на площади в пятнадцать квадратов.

В Киеве введен запрет на въезд грузовиков. В Киеве введен запрет на проезд по улицам города большегрузного транспорта. Связано это с высокой температурой воздуха.

Киев признали одним из самых некомфортных для жизни городов в мире. Киев попал в рейтинг комфортности городов, правда — в нижнюю его часть. Об этом говорится в исследовании Global Liveability Index 2018 журнала The Economist.

На Кировоградщине родители чуть не заморили своего сына голодом до смерти. В Кировоградской области в населенном пункте Новоукраинка врачи еле спасли ребенка, которого родители морили голодом. В свои четыре года при норме 16 килограммов мальчик весил лишь семь.

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В Лондоне автомобиль протаранил ограду парламента – есть пострадавшие. В Лондоне случилось ЧП — автомобиль протаранил ограду здания парламента. Пострадали несколько проходящих в этот момент мимо людей.

В Италии обрушился автомобильный мост. Погибли десятки человек, под завалами оказались легковушки и грузовики. В итальянском городе Генуя обрушился автомобильный мост. По данным врачей погибли десятки людей.