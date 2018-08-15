По Киеву прокатилась волна страшных смертей женщин

В Киеве за пару дней случилось три трагические смерти женщин. Как выяснили журналисты «Фразы», произошли они в разных районах столицы.

Как пишет «Газета по-украински», одна из смертей случилась накануне в понедельник по проспекту Победы, 89а. Тут с балкона тринадцатого этажа выпала пенсионерка – она разбилась о кондиционер на шестом этаже. Полиция говорит о несчастном случае, соседи – о самоубийстве.

Вчера же по улице Златоустовская, 44/22 погибла молодая женщина – она выпала из окна одиннадцатого этажа и разбилась о козырек ресторана на первом этаже. Врачи говорят, что она могла употреблять наркотики и алкоголь – это, возможно, стало причиной трагедии.

Также в ночь на вторник, 14 августа, случилась трагедия по улице Миропольская, 39: молодая женщина упала с высоты девятого этажа. Подробности трагедии устанавливаются.

Как писала «Фраза», В Киеве погибла девочка, выпавшая из окна. Как избежать подобной трагедии?