Украинец установил мировой рекорд скорости на электрическом мотоцикле

Украинец Сергей Малик установил мировой рекорд скорости на электрическом мотоцикле. Как выяснили журналисты «Фразы», он сумел разогнаться до 168 километров в час.

Рекорд был установлен на Неделе скорости на озере Бонневиль в США.

О нем у себя в «Фейсбуке» сообщил сам спортсмен.

Он написал: «Рекорд есть! Спасибо всем, кто приложился к этому проекту, всем, кто верил в себя и в нас».

Как сообщает «Корреспондент», украинец установил свой рекорд на специально оборудованном электрическом мотоцикле Dnepr Electric.

Это не первое его достижение. В прошлом году Сергей Малик установил другой мировой рекорд – он разогнался на мотоцикле КМЗ «Днепр» до 116,86 километров час, развив наивысшую скорость в классе 650 М-РВG.

Как писала «Фраза», недавно американский баскетболист исполнил невероятный трюк, поразив кольцо с летящего самолета.