Белый дом заверил, что никогда не признает российскую аннексию Крыма

Белый дом был вынужден выступить с официальным заявлением по вопросу аннексии Россией украинского Крыма. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это на фоне неоднозначных заявлений президента США Дональда Трампа, готовящегося встретиться 16 июля в Хельсинки с российским лидером Владимиром Путиным.

Как заверила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге, «мы не признаем попытку России аннексировать Крым, мы не согласны с Россией». Она добавила, что «наши санкции в отношении России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине».

Представитель Белого дома не стала отвечать на вопрос о том, будет ли подниматься вопрос Крыма на встрече в Финляндии. Она заявила: «Я не собираюсь ничего говорить о переговорах в настоящий момент».

Как писала «Фраза», ранее Дональд Трамп неоднозначно ответил на вопрос по Крыму: «Мы посмотрим». Также за ужином он якобы назвал Крым «российским».

Слова президента США пытался объяснить его советник.