Из-за жары почти весь Азербайджан остался без электричества

Глобальное ЧП случилось в Азербайджане. Как выяснили журналисты «Фразы», почти по всей стране отключилось электричество.

По данным местных СМИ, причиной случившегося стала аномальная жара в стране, из-за которой случилась авария на одной из подстанций Мингечаурской ГЭС. Это крупнейшая электростанция в Закавказье. Она обеспечивает электроэнергией Азербайджан и импортирует ее в соседние страны

В результате, без электричества остались Баку и такие города, как Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.

Предварительно специалисты считают, что сбой случился из-за жары, которая привела к неполадкам в системе охлаждения ТЭЦ.

Местные жители уже делятся видео абсолютно темного Баку.

Сейчас на месте аварии ведутся восстановительные работы. Сообщается, что в некоторые районы подача электроэнергии восстановлена.

Как писала «Фраза», в минувшем июне в аннексированном Россией Крыму отключили электричество.