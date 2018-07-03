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ЧМ-2018: В невероятном матче Бельгия обыграла Японию и вышла в четвертьфинал

ЧМ-2018: В невероятном матче Бельгия обыграла Японию и вышла в четвертьфинал

Сегодня, 2 июля, на Чемпионате мира по футболу определился еще один участник 1/4 финала. Как передает корреспондент «Фразы», сборные Бельгии и Японии выдали невероятный матч.

Первая половина встречи прошла в спокойном темпе, практически без опасных моментов у ворот той или иной команды. Зато то, что команды показали во второй сорокапятиминутке, болельщики запомнят надолго.

Уже в дебюте второго тайма Карагути вывел японцев вперед, а еще через четыре минуты Инуи красивейшим ударом из-за штрафной удвоил преимущество своей команды.

Казалось бы, для бельгийцев все кончено, но грамотные замены их тренера перевернули все с ног на голову. Европейцы прибрали мяч к своим ногам и раз за разом начали создавать опасные моменты у ворот соперника. И на 70-й минуте Вертонген один гол отквитал, а еще через пару минут Феллаини сравнял счет.

Команды не собирались останавливаться на достигнутом и как одни, так и другие могли забивать еще. Но, все же, на последней добавленной арбитром минуте Шадли вырвал победу для своей команды – 3:2 в пользу сборной Бельгии, где она сыграет с Бразилией.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня также сборная Бразилии, обыграв Мексику 2:0, вышла в четвертьфинал.

Напомним также, что сборная России сенсационно обыграла Испанию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал. Также в 1/4 финала вышли хорваты, которые также по пенальти обыграли датчан.

Днем ранее в четвертьфинал также вышли сборные Франции и Уругвая.

Тэги: футбол, мир, Чемпионат мира, спорт, Чемпионат мира-2018

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