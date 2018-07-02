Главные новости за 2 июля 2018 года

Уже третьи сутки из аэропорта «Киев» не могут вылететь два самолета. С прошлой субботы в аэропорту «Киев» сотни туристов не могут вылететь в два турецких города. Люди ждут уже третьи сутки, и еще не факт, что они смогут улететь. Задерживаются рейсы в турецкие города Анталию и Даламан.

Бойцы ООС освободили населенный пункт в Луганской области. Бойцами Объединенных сил в Луганской области был освобожден населенный пункт Золотое-4 (Попаснянский район). Об этом сообщил начальник пресс- центра ООС Александр Завтонов. По его словам, «Минские договоренности при этом наши военные не нарушили».

Неизвестный псих требует денег от СБУ и полиции, угрожая «порубить на кусочки десятки детей». В СБУ и Национальную полицию пришли электронные письма от неизвестного психа, который угрожает массовым убийством детей. Он требует перевести ему до 4 июля 350 тысяч долларов. В противном случае он угрожает порубить на кусочки десятки детей и разбросать их возле полицейских участков. Аноним сообщает, что в плену у него «более двух десятков детей», которые голодают и удерживаются в разных регионах Украины.

В Черновицкой области из-за ливней обрушились мосты, повреждены дамбы и размыты дороги. В Черновицкой области из-за сильных дождей случились масштабные подтопления. Были затоплены дома, а также разрушены мосты. По данным Черновицкой ОГА, подтопило около десяти жилых домов, также были размыты гравийные дороги и разрушен мост.

Названы фамилии россиян, которых хотят обменять на украинских политзаключенных. Сегодня, 2 июля, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала фамилии россиян, которых Киев готов обменять на удерживаемых в РФ украинских политзаключенных. В этот список вошли 23 человека. По словам Геращенко, соответствующее разрешение ей предоставили компетентные структуры. Она также добавила, что Киев планирует вернуть домой украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова и других наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе.

Бывший депутат Рады рассказал о жестоком убийстве своего сына. Страшная трагедия случилась в семье депутата Верховной Рады третьего созыва Александра Ржавского – у него убили сына. О случившемся рассказал сам политик. Подробности убийства своего сына Дмитрия Александр Ржавский сообщил у себя в «Фейсбуке» в минувшее воскресенье.

На Закарпатье насмерть забили цыганку. В городе Берегово (Закарпатская область) произошло смертельное нападение, жертвой которой стала женщина ромской национальности. Она получила смертельно ножевое ранение. Как передают местные СМИ, трагедия случилась в воскресенье, 1 июля, днем на территории местного железнодорожного депо.

Путин назвал российские воинские части в честь трех украинских городов. В России три части армии получили почетные наименования в честь украинских городов. Указы 30 июня подписал президент страны Владимир Путин. Почетные наименования были присвоены «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

Италия решила закрыть порты для нелегальных мигрантов. Говорят, что борются с торговлей людьми. Италия решила закрыть свои порты для нелегальных мигрантов. Об этом заявил глава МВД страны Маттео Сальвини. По словам чиновника, запрет касается неправительственных организаций, доставляющих в Италию нелегальным мигрантов. По его словам, они «играют на руку контрабандистам, которые доставляют в Италию нелегальных мигрантов из Северной Африки».

Ким Чен Ын чуть не застрял в чудо-автомобиле российского автопрома. Во время инспектирования одной из воинских частей на острове в Желтом море лидер Северной Кореи Ким Чен Ын чуть не застрял в российском автомобиле Lada Priora. Об этом у себя в Twitter написал российский блогер Рустем Адамагов. Эта ситуация вызвала в сети бурную реакцию и волну насмешек.