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Названы фамилии россиян, которых хотят обменять на украинских политзаключенных

Названы фамилии россиян, которых хотят обменять на украинских политзаключенных

Сегодня, 2 июля, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала фамилии россиян, которых Киев готов обменять на удерживаемых в РФ украинских политзаключенных. Как выяснили журналисты «Фразы», в этот список вошли 23 человека.

По словам Геращенко, соответствующее разрешение ей предоставили компетентные структуры. Она также добавила, что Киев планирует вернуть домой украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова и других наших ребят, которые удерживаются на оккупированном Донбассе, сообщает УНН.

При этом обменять Украина готова следующих россиян: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

Как отметила Геращенко, это те люди, которые были осуждены за подготовку терактов в Киеве, Одессе, Харькове и других городах, а также за участие в боевых действиях на оккупированном Донбассе на стороне боевиков.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года президент Украины Петр Порошенко обсудил с российским лидером Владимиром Путиным вопрос освобождения наших политзаключенных.

В середине мая политзаключенный украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув требование Кремлю. После этого российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщала, что у него ухудшилось состояние здоровья.

Тэги: Украина, общество, Россия, политика, пленные, политзаключенный, обмен

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