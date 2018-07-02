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Бойцы ООС освободили населенный пункт в Луганской области

Бойцы ООС освободили населенный пункт в Луганской области

Бойцами Объединенных сил в Луганской области был освобожден населенный пункт Золотое-4 (Попаснянский район). Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил начальник пресс- центра ООС Александр Завтонов.

Как передает «Интерфакс-Украина», по его словам, «Минские договоренности при этом наши военные не нарушили».

Он не уточнил подробностей операции.

Как сообщил в «Фейсбуке» руководитель группы «Информационное сопротивление» нардеп Дмитрий Тымчук, операцию провела «рота глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва».

Он написал, что, «благодаря умелому и профессиональному руководству командования батальона, решительным действиям командира роты младшего лейтенанта Олега Лиденко и командира взвода Зураба Чихелидзе, потерь среди украинских военнослужащих и мирного населения не было».

Как писала «Фраза», в минувшем мае силы ООС освободили населенный пункт в Донецкой области и уничтожили командира боевиков.

Тэги: общество, Луганская область, ООС, война на Донбассе

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