Неизвестный псих требует денег от СБУ и полиции, угрожая «порубить на кусочки десятки детей»

В СБУ и Национальную полицию пришли электронные письма от неизвестного психа, который угрожает массовым убийством детей. Как выяснили журналисты «Фразы», он требует перевести ему до 4 июля 350 тысяч долларов.

Как пишут «Факты», «в противном случае он угрожает порубить на кусочки десятки детей и разбросать их возле полицейских участков».

Аноним сообщает, что в плену у него «более двух десятков детей», которые голодают и удерживаются в разных регионах Украины.

Деньги он требует перевести на биткоин-счет.

Как говорится в публикации, часть имен детей названы в письмах — многие из них числятся на сайтах МВД и «Службы розыска детей» как пропавшие без вести за последние пару лет. Некоторых видели в Киеве.

В полиции относятся к угрозам серьезно. Возможно, преступники использовали в качестве попрошаек. Не исключено, что вымогатель – мошенник.

Сейчас идет следствие.

Как писала «Фраза», бывший депутат Рады рассказал о жестоком убийстве своего сына.

Весной сообщалось, что в Фастове страшно убили многодетную мать.