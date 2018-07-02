Бывший депутат Рады рассказал о жестоком убийстве своего сына

Страшная трагедия случилась в семье депутата Верховной Рады третьего созыва Александра Ржавского – у него убили сына. Как выяснили журналисты «Фразы», о случившемся рассказал сам политик.

Подробности убийства своего сына Дмитрия Александр Ржавский сообщил у себя в «Фейсбуке» в минувшее воскресенье.

В частности, он написал, что его сына «убили страшным варварским способом». Он сообщил, что тот «умирал днем в луже крови на бетонном полу своего производственного склада наедине со своим убийцей». Политик написал, что «он сам его привез туда, как он думал, для разговора, надеясь, что своя территория будет какой-то гарантией, что высказанные угрозы только слова».

Александр Ржавский сообщил, что несколько дней назад сын сопровождал его в деловой поездке за границей. Он сообщил, что потом его сын улетел. Политик пишет, что «мы еще много и часто говорили по телефону».

Александр Ржавский добавил, что «знал от него о его проблеме и поступавших ему угрозах, но даже не мог представить, насколько это серьезно».

Как писала «Фраза», в минувшем июне под Одессой неизвестный расстрелял депутата в автомобиле.